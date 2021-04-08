Британские СМИ в подробностях раскрыли подоплеку беспорядков в Северной Ирландии

Белфаст, 8 апреля. Более 50 человек получили травмы разной степени тяжести в ходе шести ночей непрекращающихся беспорядков в Белфасте, столице Северной Ирландии, пишет The Guardian.

Журналисты The Guardian составили подробный материал, описывающий ход и причины беспорядков, стартовавших 2 апреля. Ночью на улицы вышли сотни протестующих. Люди громили машины, бросались бутылками с зажигательной смесью и нападали на полицейских. В ходе столкновений пострадали 48 служащих полиции, сообщили власти.

Протестующие передвигаются по улицам группами по 20-40 человек и устраивают акты вандализма: громят витрины, портят общественное имущество, они забросали зажигательной смесью автобус с пассажирами. Авторы The Gardian также утверждают, что среди протестующих замечены дети, что может указывать на попытки злонамеренно манипулировать общественным мнением.

Официальные власти утверждают, что столкновения на улицах спровоцированы юнионистами — сторонниками лидирующей в регионе партии, выступающей за сохранение региона в составе Великобритании. Однако официальные представители Демократический юнионистской партии поддержали выход страны из континентального блока ЕС в результате BREXIT, это поставило Северную Ирландию в сложное положение. Из-за «североирландского протокола» положение региона в составе Соединенного Королевства значительно ухудшилось — ему фактически отрезали доступ к рынку ЕС, а товары, приходящие на остров из Туманного Альбиона, облагают налогом и проходят таможенный контроль.

Действия официального Лондона порицаются не только ирландцами, но и официальными властями Северной Ирландии. Например, глава регионального минюста Наоми Лонг открыто обвинила британского премьера Бориса Джонс в «бесчестии» и в том, что Лондон «обманул ирландцев для достижения своей цели».

Также местные разочарованы реакцией властей на беспорядки, как сообщают журналисты. Многие ожидали введение внутренних войск для немедленного разгона протестующих, но официальный Лондон выступил с осуждением протестующих только после нападения на пассажирский автобус, подчеркивает Guardian.

Федерация полицейский Северной Ирландии отреагировала на произошедшее крайне озабочено. Сотрудники правоохранительных органов опасаются, что новая волна жестокости и насилия оттолкнет только начавший стабилизироваться после антибританских протестов регион «на многие годы назад».

Формальным поводом для начала протестов в конце марта стали угрозы «Белфастскому соглашению». Этот документ должен был закрепить особый статус Северной Ирландии как единственной территории Соединенного королевства, имеющей сухопутную границу с Евросоюзом, без экономического ущерба для ее жителей.