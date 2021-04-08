Художник Никас Сафронов соблюдает режим сна из-за сына Федора Бондарчука

Москва, 8 апреля. Известный российский художник Никас Сафронов рассказал о своей жизни. Сейчас творец вынужден соблюдать режим и не шуметь дома из-за нового жильца в квартире его соседей.

Живописец живет в одном доме с именитым режиссером Федором Бондарчуком, который недавно стал папой. Сейчас звездная семья живет по строгому режиму сна и бодрствования, этот же режим должен соблюдать участливый сосед. Сафронов старается лишний раз не шуметь и даже в общении с журналистами просит быть потише.

Сафронов признался, что ходит по квартире исключительно на цыпочках, чтобы дать возможность молодой маме Паулине Андреевой и новорожденному сыну актрисы Ивану нормально отдыхать.

«У меня замечательные соседи — этажом ниже квартира Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. У них недавно родился мальчик Иван, просили не шуметь», — рассказал он в беседе с изданием «Московский комсомолец».

Сам художник является не лучшим отцом. Недавно в интервью он признался, что за всю жизнь у него было такое количество половых связей, что все и не вспомнит. Сафронов рассказал, что не может назвать точное количество своих детей, которые могут находиться в любых уголках страны. Пока известно лишь о 30, которые сами объявили о себе, и самый известный из них — Лука.