Президент Руанды осудил Францию и США за укрывательство подозреваемых в геноциде

Кигали, 8 апреля. Президент Руанды Поль Кагаме осудил отказ некоторых стран привлекать к ответственности или экстрадировать подозреваемых в причастности к истреблению народа тутси в 1994 году. Об этом лидер африканского государства заявил в день памяти жертв геноцида.



В этом году на организацию траурных мероприятий повлияла пандемия COVID-19, однако под крышей спортивного комплекса «Арена Кигали» все равно собралось более 500 руандийцев и представителей других стран.



Выступая перед гостями Поль Кагаме с сожалением отметил, что такие страны, как Франция или США предоставляют безопасное убежище ответственным за массовые убийства тутси, несмотря на собранные руандийскими следователями доказательства.

«Мы говорили со странами, принимающими их, но ответ был таков: у нас нет с вами договора об экстрадиции, мы не доверяем вашим судам, мы не доверяем вашим законам», — сказал Кагаме.

Руководитель отдела по отслеживанию лиц, скрывающихся от ответственности за геноцид в Руанде, Жан-Боско Сибойинторе заявил, что на свободе до сих пор находятся более 1100 человек, которые получили убежище в 30 странах. Большинство из них прячутся от правосудия в ДРК и Уганде, но некоторые проживают во Франции, США, Нидерландах, Бельгии и Канаде.

Массовые убийства представителей народа тутси начались 6 апреля 1994 года и продолжались 100 дней. Точное количество жертв неизвестно. Различные источники дают цифры от 700 тысяч до миллиона человек.

Спусковым крючком геноцида стала гибель в авиакатастрофе президента Руанды Жювеналя Хабиариманы, самолет которого сбили на подлете к аэродрому Кигали неизвестные лица. Радикально настроенные хуту обвинили в произошедшем представителей тутси, и уже через несколько часов после крушения президентского борта перешли к жестоким этническим чисткам.

Франция, которая занималась поставкой оружия и подготовкой хуту, сразу после начала резни эвакуировала собственных граждан из Руанды и игнорировала происходящее в стране. Ответственность за помощь в организации геноцида Париж не признал.

В марте текущего года специальная историческая комиссия, созданная президентом Пятой республики Эммануэлем Макроном, опубликовала доклад о роли Франции в событиях 1994 года. Согласно результатам исследования, Елисейский дворец проявил «недопустимую слепоту», прозевав подготовку конфликта. Тем не менее, соучастником геноцида Париж себя по-прежнему не считает.