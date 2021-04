Президент Руанды осудил Францию и США за укрывательство подозреваемых в геноциде

Кигали, 8 апреля. Президент Руанды Поль Кагаме осудил отказ некоторых стран привлекать к ответственности или экстрадировать подозреваемых в причастности к истреблению народа тутси в 1994 году. Об этом лидер африканского государства заявил в день памяти жертв геноцида.



В этом году на организацию траурных мероприятий повлияла пандемия COVID-19, однако под крышей спортивного комплекса «Арена Кигали» все равно собралось более 500 руандийцев и представителей других стран.



Выступая перед гостями Поль Кагаме с сожалением отметил, что такие страны, как Франция или США предоставляют безопасное убежище ответственным за массовые убийства тутси, несмотря на собранные руандийскими следователями доказательства.

#RT @kigalitoday: President Kagame: If deniers have no shame, why should I have fear? #Rwanda #RwOT via @kigalitoday https://t.co/uddpZwvgN9