Народный избранник от партии «Слуга народа» Павел Фролов рассказал, почему Киев не хочет реализовывать минские договоренности. По его словам, после выполнения всех пунктов комплекса мер Запад снимет с России все санкции.

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак провел в четверг встречу с экспертами Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, в ходе которой прошло обсуждение причин нынешнего обострения ситуации в Донбассе и перспектив дальнейшего урегулирования конфликта. Дискуссия состоялась на фоне инициированной Киевом беспрецедентной информационной кампании по обвинению России в «агрессивных намерениях и нагнетанию напряженности».

Нелогичное, непоследовательное поведение украинской стороны в ходе переговоров по мирному урегулированию ситуации на линии фронта Козак сравнил с «петлянием зайца во время погони». Он заметил, что Киев мог бы открыто заявить о том, что его не устраивают Минские соглашения. Однако Украина не идет на этот шаг, поскольку он будет означать обнуление переговорного процесса и возвращение в состояние 2014 года, а также отказ от резолюции Совбеза ООН.

«У них логика почему-то, если они выйдут из минских соглашений, тогда с России снимут все санкции. Но нет этой логической причинно-следственной связи», — считает Козак.

Единственной причиной, объясняющей эту переговорную линию Украины, Козак считает нежелание Киева получить Донбасс обратно. Он отметил, что в соседней стране в открытую на всех уровнях звучит, что «Донбасс — это отравленная пилюля, и нельзя допустить, чтобы она вошла в здоровое политическое тело Украины». Киев не заинтересован ни в электорате Донбасса, ни в необходимости решать серьезные экономические проблемы в рамках реинтеграции, полагает замглавы администрации РФ.

Примечательно, что Дмитрий Козак попал в самую точку, заявляя о причинах невыполнения Киевом Минских соглашений. Так, в эфире телеканала «НАШ» народный депутат от политической силы «Слуга народа» Павел Фролов признался, почему киевские власти затягивают урегулирования ситуации в Донбассе и не хочет реализовывать пункты комплекса мер. По его словам, если Украины выполнит «Минск-2», то потеряет свой суверенитет, а страны Запада снимут все санкции с Российской Федерации.

«На сегодняшний день Минские соглашения остаются безальтернативными, потому что к ним привязаны санкции против России. Но, увы, они так были подписаны Петром Порошенко, что буквальное их выполнение приведет к потере суверенитета Украины. Потому что в комплексе мер прописаны изменения в конституцию, которые мы должны согласовать с Донецкой и Луганской народными республиками», — резюмировал нардеп от пропрезидентской партии.

Журналист Юрий Кот в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что в случае атаки ВСУ на Донбасс и последующего за этим контрнаступления ополченцев Украина рискует получить удар в спину и остаться без трех западных областей, которые аннексирует Польша.