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Депутат Рады признался, почему Украина не выполняет Минские соглашения

Депутат Рады признался, почему Украина не выполняет Минские соглашения по Донбассу

Народный избранник от партии «Слуга народа» Павел Фролов рассказал, почему Киев не хочет реализовывать минские договоренности. По его словам, после выполнения всех пунктов комплекса мер Запад снимет с России все санкции.

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак провел в четверг встречу с экспертами Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, в ходе которой прошло обсуждение причин нынешнего обострения ситуации в Донбассе и перспектив дальнейшего урегулирования конфликта. Дискуссия состоялась на фоне инициированной Киевом беспрецедентной информационной кампании по обвинению России в «агрессивных намерениях и нагнетанию напряженности».

Нелогичное, непоследовательное поведение украинской стороны в ходе переговоров по мирному урегулированию ситуации на линии фронта Козак сравнил с «петлянием зайца во время погони». Он заметил, что Киев мог бы открыто заявить о том, что его не устраивают Минские соглашения. Однако Украина не идет на этот шаг, поскольку он будет означать обнуление переговорного процесса и возвращение в состояние 2014 года, а также отказ от резолюции Совбеза ООН.

«У них логика почему-то, если они выйдут из минских соглашений, тогда с России снимут все санкции. Но нет этой логической причинно-следственной связи», — считает Козак.

Единственной причиной, объясняющей эту переговорную линию Украины, Козак считает нежелание Киева получить Донбасс обратно. Он отметил, что в соседней стране в открытую на всех уровнях звучит, что «Донбасс — это отравленная пилюля, и нельзя допустить, чтобы она вошла в здоровое политическое тело Украины». Киев не заинтересован ни в электорате Донбасса, ни в необходимости решать серьезные экономические проблемы в рамках реинтеграции, полагает замглавы администрации РФ.

Депутат Рады признался, почему Украина не выполняет Минские соглашения по Донбассу

Примечательно, что Дмитрий Козак попал в самую точку, заявляя о причинах невыполнения Киевом Минских соглашений. Так, в эфире телеканала «НАШ» народный депутат от политической силы «Слуга народа» Павел Фролов признался, почему киевские власти затягивают урегулирования ситуации в Донбассе и не хочет реализовывать пункты комплекса мер. По его словам, если Украины выполнит «Минск-2», то потеряет свой суверенитет, а страны Запада снимут все санкции с Российской Федерации.

«На сегодняшний день Минские соглашения остаются безальтернативными, потому что к ним привязаны санкции против России. Но, увы, они так были подписаны Петром Порошенко, что буквальное их выполнение приведет к потере суверенитета Украины. Потому что в комплексе мер прописаны изменения в конституцию, которые мы должны согласовать с Донецкой и Луганской народными республиками», — резюмировал нардеп от пропрезидентской партии.

Журналист Юрий Кот в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что в случае атаки ВСУ на Донбасс и последующего за этим контрнаступления ополченцев Украина рискует получить удар в спину и остаться без трех западных областей, которые аннексирует Польша. 

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