Самые талантливые российские студенты проявят себя на конкурсе «Твой ход»

8 апреля в Москве стартовал и начал набирать участников Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход», который является новым проектом платформы «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента РФ Владимира Путина. В тот же день начался прием заявок на студенческий трек конкурса «Лидеры России».

В обоих проектах могут принять участие все студенты страны. За победу в них организаторами конкурса обещаны гранты, помощь в реализации инициатив, а также стажировки в лучших компаниях РФ.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в своей речи по поводу старта конкурсов отметил, что в студенческую пору человеку свойственно пытаться реализовывать свой потенциал в самых разных жизненных сферах, лежащих, порой, за пределами университетской скамьи. Он подчеркнул, что проект «Твой ход» дает как раз эту возможность: в его 11 направлениях есть как наука, так и IT, а также спорт, волонтерство и экология.

Кириенко также заявил, что победители будут иметь обратную связь от опытных экспертов и партнеров конкурсов. Кроме того, для победителей приготовлена разноплановая комплексная программа: они смогут посетить Кольский полуостров, Калининград, Камчатку или даже плато Путорана, куда приглашает «Норникель».

«Больше 15 регионов выступают заказчиками проектов, — сказал первый заместитель руководителя администрации президента. — Победители познакомятся с различными территориями страны, попробуют решить серьезные задания, которые будут представлены руководством регионов и крупных компаний».

Кириенко пообещал студентам, которые выиграют в конкурсе, 1 миллион рублей — его можно будет потратить на свой проект, обучение в магистратуре или приобретение жилья. В числе партнеров «Твоего хода» — крупнейшие в РФ компании, такие как «Росатом», «Норникель», РЖД, Mail.ru Group, «Сибур Холдинг». Все они ждут на стажировку талантливых студентов.

«Наши предприятия находятся в Арктической зоне, — заявила старший вице-президент компании «Норникель» Лариса Зелькова. — «Твой ход» и мы сильно заинтересованы в том, чтобы у нас было престижно работать. Нам нужны амбициозные, молодые и творчески настроенные ребята, и поэтому очень ждем на стажировку победителей конкурса «Твой ход».

Инициатива проведения этого, пожалуй, самого масштабного конкурса для учащихся российских вузов была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 26 марта.

Регистрация участников конкурса проходит на платформе tvoyhod.online и продлится до 12 июня. Его финал состоится в ноябре 2021 года в Москве.