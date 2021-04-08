Водянову застали за поздним ужином в компании писателя Цыпкина

Москва, 8 апреля. Супермодель и бизнесвумен Наталья Водянова поужинала в одном из московских ресторанов в компании писателя Александра Цыпкина.

Звезда подиумов уже давно живет в Париже, но регулярно приезжает в родную страну. Сейчас она работает над проектом, который хочет развивать в России.

Во время недавнего визита в Москву Водянова встретилась с журналисткой Ксенией Собчак, посетила Большой театр, а затем отправилась на поздний ужин с друзьями, среди которых оказался Цыпкин. Компанию застал в столичном ресторане один из дизайнеров, опубликовавший в Instagram Stories кадры со знаменитостями, сидящими за соседним столом.

Впрочем, Александр Цыпкин не скрывал от общественности, что встречался с Водяновой за ужином. На своей странице в Instagram он рассказал, что они с подругой увиделись, когда на часах было уже за полночь.

«Встретились друзья, столько всего обсудить, столько случилось», — поделился эмоциями писатель.

Цыпкин проиллюстрировал текст, опубликовав фото с Водяновой. Писатель отметил, что они оба получаются на снимке лучше, когда селфи делает модель.

Недавно Наталья Водянова растрогала поклонников снимком с сестрой-инвалидом. Супермодель напомнила подписчикам о проблемах детей с аутизмом.