Первая репетиция парада Победы для механизированной колонны состоялась в Самаре

Самара, 8 апреля. Первая тренировка механизированной колонны состоялась в Самаре в рамках подготовки к параду Победы 9 мая, говорится на сайте Минобороны РФ.

Репетиция торжественного парада проходила на аэродроме Кряж. Впервые в составе парадного расчета были представлены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф», а строй военной техники возглавлял бронеавтомобиль «Тигр». Кроме того, в колонне представлены пикапы «Патриот», БТР-82А, РСЗО «Ураган» и «Град», а также ОТРК «Искандер-М».

Отмечается, что в этот раз репетиция прошла без привлечения гусеничной техники — БМП-2М, танков Т-72Б3 и самоходных гаубиц «Мста-С». Всего в первой тренировке было задействовано порядка 40 единиц техники. Согласно информации Минобороны РФ, совместные репетиции для пешей и механизированной колонн будут проходить начиная с 20 апреля.

Ранее в российском оборонном ведомстве озвучили дату проведения генеральной репетиции парада Победы в Москве.