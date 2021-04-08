Посол РФ в Йемене встретился с представителем Южного Переходного Совета

Эр-Рияд, 8 апреля. Представитель Главного управления по иностранным делам йеменского Южного Переходного Совета (ЮПС) Йемена Адель аш-Шабхи встретился сегодня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с послом России в Йемене Владимиром Дедушкиным.

Стороны рассмотрели исторические отношения между Югом Йемена и Россией на всех уровнях, а также последние события на политической арене и развитие ситуации на местах как на юге так и в Йемене в целом, передает издание Tahdeeth.

В ходе встречи аш-Шабхи подчеркнул необходимость добиться завершения реализации Эр-Риядского соглашения и отметил важность участия ЮПС в подготовке к следующему этапу и в любых переговорах, способствующих осуществлению результатов договоренностей на местах. ЮПС не будет обязан выполнять какие-либо результаты переговоров или консультаций, в которых он не был основной стороной, сообщил аш-Шабхи.

Владимир Дедушкин со своей стороны подтвердил стремление России содействовать прекращению боевых действий и запуску всеобъемлющего мирного процесса в Йемене.

В ноябре 2019 года между международно-признанным правительством Йемена и ЮПС было заключено Эр-Риядское соглашение. Стороны договорились создать единое правительство из 24 министерств и объединить все подконтрольные им вооруженные отряды и силовые структуры из южных и северных провинций. Однако перемирие неоднократно нарушалось, а договоренности не были осуществлены. В настоящее время ЮПС добивается завершения реализации этого соглашения.