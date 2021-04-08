Стилист Элла Маковей похвалила весенний образ Наташи Королевой

Москва, 8 апреля. Персональный консультант по стилю и шоппер Элла Маковей оценила весенний образ певицы Наташи Королевой, появившейся перед поклонниками в ярком костюме и стеганой жилетке.

Недавно исполнительница опубликовала новое видео на своей странице в Instagram. Королева исполнила небольшой отрывок из хита «Мужичок с гармошкой» и пригласила фанатов на свой концерт, который состоится в Москве 17 апреля.

Певица попозировала на природе в бирюзовом спортивном костюме и в светлых ботинках на грубой подошве. Яркими акцентами в ее образе стали солнцезащитный козырек и искусственная салатовая коса.

Маковей похвалила образ Королевой, отметив, что наряд полностью соответствует выбранному месту съемок. Костюм певицы и ее объемный жилет позволяют без проблем двигаться на свежем воздухе, подчеркнула стилист. Эксперт также оценила козырек, который исполнительница предпочла солнцезащитным очкам, запотевающим от холода.

«Яркие детали придают образу задор и поддерживают бодрое настроение певицы», — приводит комментарий Маковей «Телепрограмма».

Недавно Королева отдохнула на Мальдивах вместе со своим мужем, стриптизером Сергеем Глушко, известным под псевдонимом Тарзан. Артистка призналась, что буквально влюбилась в райские острова после этого отпуска.