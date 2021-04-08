Лариса Долина гневно отчитала Валю Карнавал на шоу Галкина

Москва, 8 апреля. Новый выпуск YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» прошел со скандалом. Гостья студии певица Лариса Долина раскритиковала свою оппонентку по передаче.

Новость о выходе нового выпуска после стодневного перерыва сообщил шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram. Публикацией ведущий шоу сразу же заинтересовал фанатов, рассказав о недовольстве Долиной.

««Музыкалити» возвращается с бифом поколений — профессор вокала Лариса Долина против звезды, которая никогда не училась петь, Вали Карнавал! Почему Лариса Долина чуть не ушла из студии? Смотри новый выпуск прямо сейчас!» — написал супруг народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

Оказалось, что джазовую исполнительницу изначально раздражало практически все: ей не понравилась оппонент Валя Карнавал. Любое ее высказывание артистка воспринимала в штыки. В своей гневной тираде она буквально отчитала блогера.

«Мне неинтересно и неприятно. Это для меня просто паноптикум все. Разговор с девушкой, которая ничего не знает о музыке, претендует на то, чтобы стать звездой, говорит, что она уже звезда, не зная ни одной ноты, не попадая ни в одну ноту!» — раздраженно отметила певица.

Карнавал попыталась убедить артистку, что непонимание между звездами разного поколения — нормальное явление. Однако Долину такой ответ не устроил. По ее мнению, вся проблема — в полном отсутствии образования у юной артистки.

Недавно поклонники Долиной обвинили ее в чрезмерном использовании фотошопа. Артистка опубликовала снимок, на котором выглядит как 30-летняя девушка.