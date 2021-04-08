Американский телеканал Fox News нанял Помпео на работу в качестве эксперта

Вашингтон, 8 апреля. Бывший государственный секретарь США Майк Помпео будет делиться аналитикой на различных платформах американского телеканала Fox News.

Глава телекомпании Сьюзан Скотт заявила, что экс-госсекретарь Соединенных Штатов является одним из самых узнаваемых и уважаемых людей в государстве, которые высказывались по вопросам внешней политики и национальной безопасности​​​.

«Я жду его выступлений на наших платформах, чтобы он поделился своим видением с миллионами наших зрителей», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Помпео может принять участие в президентских выборах в 2024 году в качестве кандидата от Республиканской партии. Это произойдет в том случае, если бывший американский президент Дональд Трамп не будет баллотироваться от республиканцев, уточнил Помпео.