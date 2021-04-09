Зачем США создают биолаборатории вокруг России

Москва, 8 апреля. Генерал-полковник Леонид Ивашов прокомментировал заявление бывшего руководителя ФСБ Николая Патрушева об опасности американской активности у российских границ.

Патрушев также указал на стремительный рост количества ангажированных США биолабораторий. По его словам, они растут как на дрожжах у границ России, на территориях стран СНГ. Об этом Патрушев заявил в интервью газете «Коммерсантъ». Его слова вызвали серьезный резонанс. Именно поэтому военный эксперт, генерал-полковник Леонид Ивашов в интервью изданию «ПолитЭксперт» согласился с бывшим руководителем ведомства, подчеркнув, что Вашингтон фактически взял Россию в кольцо биологически опасных объектов.

«Эксперт подтвердил, что американцы еще в 90-х взяли под контроль все советские разработки в области биооружия», — сообщается в издании.

По данным Ивашова, захвачены бывшие советские лаборатории. Они были инициированы американскими учеными после перестройки путем скупки или присвоения лабораторий, которые находились на территории постсоветских республик.

Также эксперт указал, что США таким образом активизируют работу своих биологических станций в Грузии и на Украине, где время от времени откуда ни возьмись появляются вспышки заболеваемости. Ивашов также уточнил, что американцы принимают новое биологическое и химическое оружие лишь в случае существования соответствующего противоядия. Таким образом, эксперт указал, что в отдельных случаях на подобных опасных ядах и противоядиях американские «ученые» могут хорошо заработать.

Ранее сообщалось, как США обвинили Россию в краже супероружия, которое они планируют изобрести лишь в 2025 году.