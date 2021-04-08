В США хотят использовать грибы как средство устранения последствий пожаров в лесах

Вашингтон, 8 апреля. Почву можно эффективно очищать от различных токсинов с помощью грибов. Об этом недавно рассказали ученые из некоммерческой организации CoRenewal в США.

Сейчас эксперты заняты изучением грибов, которые в ближайшее время смогут помочь устранять последствия пожаров и очищать от загрязнений почву или воду. Эксперимент с применением этих компонентов поможет решить проблему выгорания лесов вдоль водных путей в Северной Калифорнии.

Принцип работы этого метода заключается в применении плетенок, которые смогут физически останавливать эрозию, а грибы внутри них будут разлагать различные токсины и поглощать их, пояснил исследователь CoRenewal Тейлор Брайт. По словам эксперта, работа в данном направлении позволит сохранить и восстановить весь баланс в экосистемах.

Тем временем российские ученые научились получать морозостойкий мазут из старых автопокрышек. Как сообщалось ранее, способ переработки материалов изобрели ученые Инженерной школы энергетики Томского политехнического университета.