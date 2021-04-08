Глава Ижевска добился освобождения запертых в кафе кошек

Ижевск, 8 апреля. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев принял участие в освобождении кошек из закрытого за долги кафе «Мяулэнд». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Питомцы котокафе оказались взаперти из-за конфликта арендодателя с владельцем заведения. Жители города просили помощи у правоохранительных органов и властей. Днем 8 апреля глава Ижевска лично участвовал в спасении животных. Полиция и специалисты Главного управления ветеринарии по Удмуртской Республике проконтролировали освободительную операцию. По словам корреспондента Федерального агентства новостей, все коты живы и здоровы, находятся у волонтеров.

Международная группа ученых ранее разработала вакцину от коронавируса для кошек. Препарат также подходит другим животным.