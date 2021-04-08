В Сочи построят круглогодичный горнолыжный курорт за 80 млрд рублей

Сочи, 8 апреля. Холдинг «Интеррос», принадлежащий Владимиру Потанину, намерен построить новый центр отдыха в Сочи под названием «Долина Васта».

Для проекта выделят земли рекреационного назначения из национального парка Сочи. На территории комплекса должны будут построить пансионат, санаторий, водолечебницу, СПА-отели и горнолыжный курорт.

В проекте как инвестиционный и финансовый консультант поучаствует ВЭБ.РФ. Другой участник проекта «Васта Дискавери» непосредственно реализует задумку. Ожидается, что «Долина Васта» обойдется в 80 миллиардов рублей. По предварительным оценкам, стройка и будущая эксплуатация объекта могут создать до пяти тысяч рабочих мест.

План не разработан до конца, участники еще вносят свои коррективы. Только после завершения доработок проект пройдет все положенные по закону экспертизы и согласования, прежде чем начнется реализация.

В Российском союзе туриндустрии ранее рассказали о предстоящем курортном сезоне.