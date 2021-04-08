Брежневу призвали удалиться из Instagram ради здоровья россиян

Москва, 8 апреля. Одна из самых сексуальных женщин отечественной эстрады неожиданно нарвалась на критику фанатов. Поклонники требуют блокировки аккаунта Веры Брежневой за сексуальные фотографии.

Отдыхающая на солнечном пляже Брежнева решила поделиться своими философскими взглядами и поболтать с фолловерами. Однако вместо этого певица получила огромное количество комментариев, в которых пользователи требуют заблокировать аккаунт артистки.

«Я перестала считать занятость мерой важности. Больше времени научилась выделять на размышления, созерцание, общение с теми, кто дорог и интересен. И наконец-то вернула себе время на то, что я очень люблю, — чтение. Поняла, как соскучилась по книгам», — написала артистка в соцсети.

К записи она прикрепила снимок, на котором позирует в одном лишь белом купальнике. На ноги Брежнева положила книгу, которую сфотографировала чуть сверху. Таким образом, в кадр попала грудь певицы, обнаженный живот и зона бикини. Тело 39-летней артистки отвлекло внимание фолловеров от книги и сути всего поста. Поэтому многие решили попросить звезду удалиться из соцсети, чтобы им было не так сложно листать ленту в Instagram.

«Тут акцент на книгу надо делать или на бикини с трусами? Слишком развратный контекст»; «Боже, заблокируйте ее уже»; Вера, ради здоровья россиян удалитесь по-хорошему. Я уже боюсь листать ленту, вдруг снова увижу ваши «книжки», — отметили фолловеры в соцсети.

Сейчас популярная артистка проводит время на отдыхе. Недавно во время общения с поклонниками Брежнева призналась, что немного похудела из-за стресса, поэтому на пляже старается максимально расслабиться и прийти в норму.