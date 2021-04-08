Роскомнадзор подал в суд на Первый канал за трансляцию сюжета СМИ-иноагента

Москва, 8 апреля. Первый канал ответит перед судом за демонстрацию в эфире фрагмента ролика от телеканала, который включен в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента.

Исковое заявление подал Роскомнадзор. Поводом для судебных разбирательств стал эфир передачи «Время покажет» от 11 марта. В выпуске использовали сюжет, выпущенный телеканалом «Настоящее время» (признан иноагентом в России).

Протокол был составлен 26 марта, а рассмотрение дела в Арбитражном суде Москвы назначено на 6 мая. Руководство Первого канала пока никак не прокомментировало эту информацию. На YouTube-канале выпуск программы уже не доступен.

Признанное иноагентом «Радио Свобода» получило штрафов на 53 млн рублей за отсутствие маркировки СМИ-иноагента, сообщало Федеральное агентство новостей. В РКН, в свою очередь, отметили, что меры будут приниматься до тех пор, пока не будет исполнено требование закона.