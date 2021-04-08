Путин отметил успехи Морозова на встрече с врио главы Ульяновской области

Москва, 8 апреля. Президент России Владимир Путин рассказал о заслугах ушедшего в отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова во время встречи с врио главы региона Алексеем Русских.

Ранее глава государства подписал указ о назначении Русских врио губернатора Ульяновской области. Встреча российского лидера с врио главы Ульяновской области прошла по видеосвязи.

«Алексей Юрьевич, вы сказали про готовность к работе, и вашу личную готовность, и вашей команды. И в то же время упомянули о том, что уходящий руководитель, а он долго там работал, немало сделал для развития региона. Так оно и есть на самом деле», — отметил Путин.

По его словам, в Ульяновской области было проделано немало работы. Российский лидер попросил Русских бережно относиться к тем людям, с которыми он будет взаимодействовать в ходе трудовой деятельности на новой должности.

Ранее глава Ульяновской области Сергей Морозов объявил, что покидает пост губернатора и намерен баллотироваться в Госдуму.