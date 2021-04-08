Звезда «Мухтара» Белла Шпинер умерла на 46-м году жизни

Минск, 8 апреля. Белорусская актриса и певица Белла Шпинер умерла в возрасте 45 лет. Об этом сообщил известный театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский на странице в Facebook.

Причиной смерти актрисы стала онкология. Долгое время Шпинер боролась с болезнью, однако она оказалась сильнее. Подробности похорон и церемонии прощания пока не разглашаются.

Ермолович-Дащинский в соцсети сообщил, что звезда сериала «Мухтар» умерла в День Катастрофы и героизма (Йом а-Шоа), который отмечают евреи по всему миру. Широкую популярность Шпинер получила в 2007 году благодаря роли в сериале «Супермаркет», после чего ее пригласили для съемок в популярный проект «Мухтар».

Недавно стало известно о смерти еще одной актрисы, прославившейся благодаря роли в полицейском сериале «Улицы разбитых фонарей». 1 апреля не стало актрисы Нины Жернаковой.