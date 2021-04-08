Жители Черногории устроили протест из-за условий получения гражданства для россиян

Подгорица, 8 апреля. Жители Подгорицы вышли на улицы столицы в связи с намерением властей облегчить условия получения гражданства Черногории. Об этом рассказал «Балканский обозреватель».

Люди устроили протест в связи с недовольством из-за планов правительства. Условия получения гражданства в Черногории могут упроститься. Однако местные жители выступили против гражданства для русских.

«Мы будем защищать Черногорию от врагов!» — скандировали протестанты.

Оппозиционеры и общественные организации уверены, что власти предоставят такую возможность не только россиянам, но и людям из Сербии и Боснии и Герцеговины. Около 15 тысяч человек смогут получить гражданство, пишет «Балканский обозреватель» в Facebook.

Политик Милан Кнежевич ранее посоветовал Черногории проводить мудрую политику в отношении РФ, ведь российская сторона может не только спасти от банкротства, но и укрепить экономику страны. Оппозиционер рассказал об этом в интервью Федеральному агентству новостей.