Немеций дипломат объявил «необходимыми» бомбардировки Югославии

Посол Германии в Белграде Томас Шиб в своем интервью для телевидения Воеводины заявил, что бомбардировки Югославии в 1999 году были необходимы «для предотвращения гуманитарной катастрофы и геноцида в Косово».

«Я знаю, что это спорный вопрос и что не было резолюции Совета Безопасности ООН (о начале военных действий), но какое-то решение нужно было принять. Цель заключалась в том, чтобы избежать гуманитарной катастрофы, избежать геноцида», — сказал Шиб.

Немецкий дипломат признал, что бомбардировки имели очень тяжелые последствия для Сербии, но, по его мнению, на такой шаг НАТО пошли «не просто так».

«Проблема заключалась в том, чтобы найти оптимальное решение для Косово, когда ранее были использованы все дипломатические средства», — добавил посол Германии.

Он также отметил, что продолжение диалога между Белградом и Приштиной крайне важно для всеобъемлющей нормализации отношений.

«Все согласны с тем, что проблема Косово должна быть решена, это однозначно пошло бы на пользу Сербии, Косово и всему региону», — сказал Шиб.

Однако подобные высказывания о бомбардировках страны, разрушивших ее экономику и повлекшим за собой потерю территорий, осудил Белград. Сербская общественность оценила это как лицемерную провокацию с очевидной целью: с одной стороны, это цементирование результатов всех войн, которые НАТО в 1990-х вели против сербов, а с другой стороны — смена парадигмы в интерпретации исторических событий.

Министр в правительстве Республики Сербия и председатель Межправительственного комитета по сотрудничеству между Сербией и Россией Ненад Попович в эксклюзивном заявлении для международной редакции Федерального агентства новостей подчеркнул, что самым резким образом осуждает заявление посла Германии в Белграде Томаса Шиба.

«Мы требуем, чтобы посол Германии принес извинения сербскому народу, если он хочет оставаться надежным дипломатическим представителем своей страны в Республике Сербия. Это заявление является вершиной цинизма, и особенно коварно то, что посол Шиб высказал это в те дни, когда сербский народ вспоминает жертв нацистской бомбардировки Белграда, которая произошла 80 лет назад».

Министр указал, что это высказывание является еще одним проявлением исторического ревизионизма. Представитель Германии, агрессора и страны, совершившей геноцид в Первой и Второй мировых войнах, пытаясь обелить нацистскую преступную деятельность, ставит «печать геноцида» на другое государство и народ.

«Сербия и Россия привыкли бороться с такими людьми, которые предпринимают всяческие попытки пересмотреть историю. Мы боремся с ними, потому что истинные ценности наших двух народов — истина и справедливость. И я уверен, что мы победим их правдой также, как в прошлом мы побеждали их оружием», — подчеркнул Попович.

Научный советник Института политических исследований, геополитик Миломир Степич также осудил высказывания посла Шиба.

«Чего еще ожидать от Германии, чьим послом в Белграде является Шиб? Германия — последняя страна, которая может рассуждать о геноциде и читать лекции о морали. И тем более сербам! Причастность Германии к агрессии в 1999 году была связана с геополитическими и геостратегическими причинами. Во время Холодной войны она была экономическим гигантом и политическим карликом. После падения Берлинской стены и объединения, способствуя расколу Югославию с антисербской позиции, она смогла зарекомендовать себя как политического гиганта. Будучи членом НАТО, участвуя в нападении на Сербию без одобрения Совета Безопасности ООН и в нарушение своей Конституции, она хотела выглядеть в глазах других и как «военный гигант», который может действовать вне своих границ. Быстрое признание так называемой Республики Косово, вклад в ее государственное строительство и давление на Сербию с целью сделать то же самое не может быть признано как «предотвращение гуманитарной катастрофы и геноцида», как пытается его оправдать посол Германии в Белграде», — подчеркнул геополитик.

С ним согласен и известный сербский политолог Душан Пророкович, научный сотрудник Института международной политики и экономики.

Он вспомнил, что Хиллари Клинтон еще в 1999 году объясняла бомбардировки «необходимостью предотвращения гуманитарной катастрофы». Однако, по мнению эксперта, когда посол Германии упомянул слово «геноцид», он зашел еще дальше.