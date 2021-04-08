Немеций дипломат объявил «необходимыми» бомбардировки Югославии

Посол Германии в Белграде Томас Шиб в своем интервью для телевидения Воеводины заявил, что бомбардировки Югославии в 1999 году были необходимы «для предотвращения гуманитарной катастрофы и геноцида в Косово».
«Я знаю, что это спорный вопрос и что не было резолюции Совета Безопасности ООН (о начале военных действий), но какое-то решение нужно было принять. Цель заключалась в том, чтобы избежать гуманитарной катастрофы, избежать геноцида», — сказал Шиб.
Немецкий дипломат признал, что бомбардировки имели очень тяжелые последствия для Сербии, но, по его мнению, на такой шаг НАТО пошли «не просто так».
«Проблема заключалась в том, чтобы найти оптимальное решение для Косово, когда ранее были использованы все дипломатические средства», — добавил посол Германии.
Он также отметил, что продолжение диалога между Белградом и Приштиной крайне важно для всеобъемлющей нормализации отношений.
«Все согласны с тем, что проблема Косово должна быть решена, это однозначно пошло бы на пользу Сербии, Косово и всему региону», — сказал Шиб.
Однако подобные высказывания о бомбардировках страны, разрушивших ее экономику и повлекшим за собой потерю территорий, осудил Белград. Сербская общественность оценила это как лицемерную провокацию с очевидной целью: с одной стороны, это цементирование результатов всех войн, которые НАТО в 1990-х вели против сербов, а с другой стороны — смена парадигмы в интерпретации исторических событий.
Министр в правительстве Республики Сербия и председатель Межправительственного комитета по сотрудничеству между Сербией и Россией Ненад Попович в эксклюзивном заявлении для международной редакции Федерального агентства новостей подчеркнул, что самым резким образом осуждает заявление посла Германии в Белграде Томаса Шиба.
«Мы требуем, чтобы посол Германии принес извинения сербскому народу, если он хочет оставаться надежным дипломатическим представителем своей страны в Республике Сербия. Это заявление является вершиной цинизма, и особенно коварно то, что посол Шиб высказал это в те дни, когда сербский народ вспоминает жертв нацистской бомбардировки Белграда, которая произошла 80 лет назад».
Министр указал, что это высказывание является еще одним проявлением исторического ревизионизма. Представитель Германии, агрессора и страны, совершившей геноцид в Первой и Второй мировых войнах, пытаясь обелить нацистскую преступную деятельность, ставит «печать геноцида» на другое государство и народ.
«Сербия и Россия привыкли бороться с такими людьми, которые предпринимают всяческие попытки пересмотреть историю. Мы боремся с ними, потому что истинные ценности наших двух народов — истина и справедливость. И я уверен, что мы победим их правдой также, как в прошлом мы побеждали их оружием», — подчеркнул Попович.
Научный советник Института политических исследований, геополитик Миломир Степич также осудил высказывания посла Шиба.
«Чего еще ожидать от Германии, чьим послом в Белграде является Шиб? Германия — последняя страна, которая может рассуждать о геноциде и читать лекции о морали. И тем более сербам!
Причастность Германии к агрессии в 1999 году была связана с геополитическими и геостратегическими причинами. Во время Холодной войны она была экономическим гигантом и политическим карликом. После падения Берлинской стены и объединения, способствуя расколу Югославию с антисербской позиции, она смогла зарекомендовать себя как политического гиганта. Будучи членом НАТО, участвуя в нападении на Сербию без одобрения Совета Безопасности ООН и в нарушение своей Конституции, она хотела выглядеть в глазах других и как «военный гигант», который может действовать вне своих границ.
Быстрое признание так называемой Республики Косово, вклад в ее государственное строительство и давление на Сербию с целью сделать то же самое не может быть признано как «предотвращение гуманитарной катастрофы и геноцида», как пытается его оправдать посол Германии в Белграде», — подчеркнул геополитик.
С ним согласен и известный сербский политолог Душан Пророкович, научный сотрудник Института международной политики и экономики.
Он вспомнил, что Хиллари Клинтон еще в 1999 году объясняла бомбардировки «необходимостью предотвращения гуманитарной катастрофы». Однако, по мнению эксперта, когда посол Германии упомянул слово «геноцид», он зашел еще дальше.
«Это ясно показывает, что мотивы Германии при агрессии против Сербии изначально были отличными от американских. Для американцев это в первую очередь вопрос геостратегии и расширения НАТО, а для немцев это вопрос истории и создание представления геноцида другими странами.
Они не хотят, чтобы понятие геноцида было связано только с нацистской Германией и отношением к евреям, но желают, чтобы оно было синонимом и для Милошевича и Сербии. Это одна из основных причин недоверия сербов не только к Германии, но ко всему Европейскому Союзу, и в этом вопросе мало что изменится в обозримом будущем», — заключил Пророкович.