Россияне рассказали о желаемом размере пособия по безработице

Москва, 8 апреля. Желаемый размер пособия по безработице, который хотели бы получать российские граждане, стал известен по результатам исследования сервиса «Работа.ру».

Так, в среднем желаемая сумма составляет 26,6 тысячи рублей в месяц. Жители двух столиц ожидают больший размер господдержки — 28,3 тысячи рублей в Москве и 27,9 тысячи рублей в Петербурге. Граждане, проживающие в Нижнем Новгороде, хотели бы получать 22,7 тысячи рублей, в Ростове-на-Дону — 25,6 тысячи рублей, а в Екатеринбурге — 21,9 тысячи рублей. Участие в опросе сервиса приняли 4450 россиян в возрасте 18 лет и старше, пишет РБК.

Абсолютное большинство граждан (91%) выразило уверенность, что государство должно выплачивать пособия по безработице, а 9% не согласны с этим тезисом. Необходимость начисления выплаты до трудоустройства на подходящую работу отметили 39% участников опроса, а 23% заявили, что это необходимо делать в течение полугода в ходе поиска работы. Осуществление выплат до года поиска работы поддержали 19% респондентов, а в течение трех месяцев — 16%.

Новый порядок выплаты максимального пособия по безработице вступил в силу в России 8 апреля.