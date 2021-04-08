Самарские «Крылья Советов» победили «Динамо» в 1/4 финала Кубка России

Самара, 8 апреля. Футболисты «Крыльев Советов» сенсационно победили столичное «Динамо» и вышли в полуфинал Кубка России по футболу.

Матч 1/4 финала Кубка России, в котором выступающий в ФНЛ клуб «Крылья Советов» принимал московское «Динамо», завершился победой хозяев со счетом 2:0. Счет на четвертой минуте игры открыл форвард самарской команды Роман Ежов. Во втором тайме сделавший результативную передачу партнеру по нападению Иван Сергеев удвоил преимущество «Крыльев Советов». Благодаря победе самарский клуб вышел в полуфинал Кубка России. Его соперник определится по результатам жеребьевки 9 апреля.

Ранее в полуфинал Кубка России вышел московский «Локомотив». Команда Марко Николича со счетом 3:1 победила «Сочи» в матче, который прошел на стадионе «Фишт».