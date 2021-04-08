Вице-спикер Жуков анонсировал дату завершения реализации послания Путина 2020 года

Москва, 8 апреля. Реализация послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина 2020 года будет завершена в весеннюю сессию Государственной думы.

Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия» в Госдуме РФ со ссылкой на первого вице-спикера Александра Жукова. По его словам, сейчас выполнены 35 пунктов плана из 38.

«Еще три законопроекта приняты в первом чтении», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что лидер Российской Федерации принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил сенатора Алексея Русских временно исполняющим обязанности главы региона. Морозов заявлял, что собирается принять участие в выборах в Государственную думу РФ.