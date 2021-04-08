Прибывший на передовую Зеленский подтвердил обострение обстановки в Донбассе

Киев, 8 апреля. Ситуация в Донбассе действительно накалена, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на укрепления ВСУ.

Он прибыл на позиции Вооруженных сил Украины возле линии соприкосновения в Донбассе. В ходе своего посещения Зеленский общался с военнослужащими и лично оценил обстановку в регионе.

«Есть, действительно, обострение ситуации в Донбассе, действительно, мы все это видим, видят и бойцы, и главнокомандующие, все командиры», — сказал он.

Зеленский выразил мнение, что каждый украинский чиновник должен посещать Донбасс и морально поддерживать солдат ВСУ. Так личный состав увидит, что власть не «прячется по кабинетам», а высказывает уважение военнослужащим, сообщил президент Украины.

Украинский юрист Татьяна Монтян ранее раскрыла истинную цель визита Зеленского в Донбасс.