СК отреагировал на обращение депутата Нилова по делу пранкера Эдварда Била

Москва, 8 апреля. Депутат Госдумы Олег Нилов обратился в Следственный комитет по делу о ДТП с участием блогера Эдварда Била. Официальный представитель СК Светлана Петренко прокомментировала запрос.

Так, в ведомстве отметили, что уголовное дело, возбужденное в отношении пранкера, находится под контролем подразделения МВД России. Все решения, принимаемые в рамках расследования, осуществляются следователями указанного ведомства.

Кроме того, парламентарий обратился к главе Следкома по уголовному делу о гибели девочки после схода снежной лавины в районе Хибины Мурманской области. На данном этапе следователи установили грубые нарушения в действиях обвиняемого, на которого была возложена ответственность за жизнь и здоровье детей, отметила Петренко.

Консультант Государственной думы Мария Артемова, пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом, пришла в себя после комы, сообщал ФАН. Врачи перевели женщину из реанимации в палату интенсивной терапии. Более подробной информации о ее состоянии пока не поступало.