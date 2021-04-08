ФБР обратил внимание на убийство сотрудниками полиции афроамериканца в Пасадене

Сотрудники Фонда Борьбы с Репрессиями обратили внимание на очередной инцидент с убитым из-за полицейского произвола афроамериканцем.

В конце марта 2021 года состоялась пресс-конференция, в ходе которой родственники убитого полицейским афроамериканца потребовали призвать виновных к ответу.

Убийство произошло в августе 2020 года в городе Пасадена (штат Калифорния, США). Полицейский остановил автомобиль 32-летнего Энтони Макклейна из-за отсутствия переднего номерного знака. Когда мужчину попросили выйти из машины, он стал убегать. Полицейскому показалось, что Макклейн начал доставать пистолет, поэтому правоохранитель выстрелил ему в спину. Спустя несколько часов афроамериканец скончался.

Позднее в ходе разбирательства были просмотрены кадры с нагрудной камеры полицейского. На них видно, что убитый мужчина был безоружен. Адвокат семьи Макклейна обнародовал видео, на котором заметно, как полицейские оказывали давление на жертву. Родные убитого намерены добиться наказания для сотрудников правоохранительных органов. Они подали иск против города, департамента полиции и офицера. Иск находится на рассмотрении, никакого ответа семья убитого не получала.

Инцидент стал причиной акций протеста в Пасадене. В ходе митингов горожане призывали власти установить личности виновных и наказать их.