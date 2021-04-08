Истощенного тюлененка с судорогами спасли в Ленобласти

Санкт-Петербург, 8 апреля. На берегу Финского залива обнаружили полумертвого серого тюленя. Животное передали в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге.

Самку нашли жители поселка Лебяжье, которые связались с «Фондом друзей балтийской нерпы» и описали состояние нерпенка. Специалисты выехали на место и выяснили, что у животного высокая температура, а также сильное истощение.

Сразу после приезда к волонтерам детеныш потерял сознание и у него начались судороги. Однако ветврачам удалось стабилизировать состояние ластоногого. Специалисты фонда надеются, что тюленя удастся выходить.

Ранее стало известно, что работники Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Репине приняли первого пациента в 2021 году. Поздно вечером 31 марта на горячую линию Центра поступил звонок от работников порта Усть-Луги. Они доложили, что на берегу Финского залива был замечен детеныш тюленя, нуждающийся в помощи, сообщал ФАН.