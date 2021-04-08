Волочкова подобрала правильный наряд после советов Хромченко

Москва, 8 апреля. Новый выход балерины Анастасии Волочковой в свет не обернулся очередным фиаско. На этот раз она смогла подобрать идеальный наряд для своей внешности.

Волочкову пригласили для участия в проекте «Анекдот-шоу». Для съемок артистка выбрала красный костюм с брюками-дудочками. Наряд идеально подчеркнул фигуру и скрыл все недостатки. К тому же бывшая артистка Большого театра вытянула силуэт с помощью замшевых черных ботильонов на шпильке. Фотографию своего образа звезда опубликовала в Instagram.

«Наша веселая компания на съемке «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным. Леонид Закошанский и Отари», — подписала фото артистка.

Многие отметили, что Волочкова выбрала свой образ, точно исходя из советов модного эксперта Эвелины Хромченко. В одном из последних выпусков шоу «Модный приговор» она предлагала представительницам прекрасного пола обратить внимание на костюм. По ее словам, однотонный брючный костюм заметно стройнит фигуру и вытягивает силуэт. Кроме того красный цвет привлекает внимание.

В эфире одного из последних выпусков «Модного приговора» ведущая рассказала, что главным трендом этой весны станет классическая куртка-косуха оверсайз. Верхнюю одежду Хромченко посоветовала украсить рукописными или печатными надписями.