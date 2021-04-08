Крайние меры: почему вузы в ОАЭ массово снижают стоимость обучения

Высшие учебные заведения в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) снижают стоимость обучения в связи с пандемией COVID-19. Политика университетов направлена на удержание преуспевающих студентов и привлечение абитуриентов с хорошим потенциалом в период общей финансовой нестабильности.
Сколько стоит образование в Эмиратах, как высоко оно ценится в мире и какие стипендии получают студенты — во всем этом разбиралась Международная редакция Федерального агентства новостей.
Довузовский период
Система образования в ОАЭ состоит из нескольких ступеней, первая из которых представлена детскими садами. Это учебные центры на базе школ, ориентированные на подготовку детей к последующей 12-летней программе обучения.
Registration for expat pupils in Abu Dhabi government schools open till April 15 https://t.co/YrVCdq7Uyd pic.twitter.com/l4tTsn5vb4— UAE News (@UAENews) April 5, 2021
Детей отдают в детские сады в возрасте 4 лет. В течение двух последующих лет они обучаются чтению, письму и счету, а также развиваются физически. Стоимость одного года начинается от десяти тысяч долларов, однако дошкольное образование не является обязательным.
После этого, с 6 до 12 лет, ученики пребывают в начальной школе. Для поступления детям необходимо пройти тесты на базовые знания, в том числе и по английскому языку. На этом уровне вводятся общеобразовательные предметы, а гендерный состав классов остается смешанным до конца шестого класса.
После этого до 15 лет подростки проходят программу подготовительной школы. Предметы могут варьироваться в зависимости от профиля заведения, однако обязательным является арабский язык.
#UAE schools welcome new #CBSE assessment framework https://t.co/bpnRWDdhuf— Khaleej Times (@khaleejtimes) April 3, 2021
Следующие три года отведены для средней школы. Здесь происходит начальная довузовская подготовка, а в завершение сдаются экзамены по основным и профильным дисциплинам. После этого ученики получают аттестат.
Среднее общее образование в ОАЭ является обязательным для граждан. Государственные школы предоставляют бесплатное обучение, однако существует возможность выбора частных учебных заведений. Качество программ в них в среднем более высокое, при этом нередко в педагогический коллектив этих школ входят иностранные преподаватели. Стоимость года обучения схожа с уровнем дошкольного образования; обучение для не-граждан всегда платно.
PCR tests for pupils as Sharjah schools begin to reopen on April 11 https://t.co/3IEs6LpWsV pic.twitter.com/vCEBNKcgDV— UAE News (@UAENews) April 5, 2021
Примечательно, что в подавляющем большинстве школ есть футбольные поля и бассейны, а также мини-огороды для детсадовцев. Первым учебным днем является воскресенье, а последним — четверг, так как пятница — выходной у мусульман. При этом школьная форма, учебники и проезд на автобусе оплачиваются родителями отдельно. Питание также не предусмотрено — ученики приносят пищу из дома.
Необязательной следующей ступенью является шестилетняя техническая школа. На базе среднего образования ученики получают рабочую специальность в колледжах, сельскохозяйственных и коммерческих школах, в педагогических институтах.
Высшее образование
В ОАЭ присутствуют несколько государственных вузов и более сотни частных. В их число входят филиалы «именитых» зарубежных университетов, преимущественно западных.
После окончания школы заявку на поступление в высшее учебное заведение подают свыше 95% девушек и около 80% юношей. Зачисление проводится на основе школьных оценок за последние три года и результатов международного теста на знание английского (TOEFL/IELTS). В случае поступления на платное отделение запрашивается справка о доходах абитуриента или его родителей. За рассмотрение заявления вузы взимают плату в размере примерно 100 долларов.
Preparing for TOEFL in UAE. #Helpforstudents #Education https://t.co/A36AuBXyqQ pic.twitter.com/Xgh0IN9HDe— MyPrivateTutor (@PrivateTutorAe) October 31, 2016
Государственные университеты принимают на обучение исключительно граждан Эмиратов, у которых, к тому же, есть возможность поступить на бюджетное отделение. Однако подавляющее большинство студентов, включая всех приезжих, обучается на коммерческой основе. Ежегодная плата колеблется в пределах 10-20 тысяч долларов.
Система высшего образования полностью соответствует международной системе стандартизации: учебные программы выстроены по британскому, американскому, немецкому, голландскому и иным образцам. Ввиду этого дипломы ОАЭ имеют высокий показатель аккредитации.
HE Dr. Mohammed Nasser Al-Ahbabi, Director-General of UAE Space Agency, delivered a lecture on "Innovation in space and the use of space technologies in innovation" at ‘Innovation 2018,’ an event organized by UAE University. pic.twitter.com/c7RBGkFZUZ— وكالة الإمارات للفضاء (@uaespaceagency) February 5, 2018
Обучение производится преимущественно на английском языке, и лишь на специализированных курсах применяется арабский. Предметы выбираются студентами самостоятельно, в том числе и обязательные (из определенного перечня). Бакалавриат длится 3-4 года, магистратура — 1-2 года. В некоторых вузах обучение происходит круглогодично, без перерывов (за счет чего и экономится один календарный год).
Стипендии предоставляются за хорошую академическую успеваемость, причем «платники» получают ее в виде скидки на обучение. Размер пособия колеблется от вуза к вузу и зависит от множества параметров, в отдельных случаях покрывая до половины стоимости курса. Однако средняя ежемесячная стипендия за хорошую успеваемость составляет 400-600 долларов, что, как правило, не покрывает даже расходы на проживание. Подработка допускается, но не более восьми часов в неделю.
Престиж и популярность
В 2020 году в вузах ОАЭ обучались более 138 тысяч студентов, из которых 35 тысяч составили иностранцы. Национальный состав чрезвычайно пестрый — через университеты арабской страны проходят представители более чем 100 народностей.
Во многом популярность эмиратских университетов связана с тем фактом, что почти 90% наличного населения страны — иностранцы. Государству просто выгодно создавать условия для того, чтобы и приезжие, и собственные граждане имели возможность получить европейское образование без выезда за рубеж. Кроме того, в ОАЭ сохраняется большая потребность в квалифицированных кадрах, поэтому выпускники имеют большой шанс трудоустроиться на высокие зарплаты.
Влияние эпидемии
Распространение коронавируса и введение сопутствующих ограничений привели к утяжелению экономического положения во всем мире. Родители и опекуны тысяч студентов оказались в непростой финансовой ситуации, что может поставить под угрозу дальнейшее обучение. В ОАЭ осознают эти риски, поэтому направляют усилия на поддержку наиболее талантливых учащихся из тех, кто находится в подобных обстоятельствах.
Так, например, в начале апреля филиал Мидлсекского университета в Дубае объявил о скидке 15% на обучение для всех, кто окончил среднюю школу в пределах Эмиратов. При этом для абитуриентов с выдающимися результатами предусмотрена скидка в 50% на весь учебный период. Таким образом, вместо 15 тысяч долларов им предстоит заплатить лишь 7,5 тысячи.
«Мы хотим привлечь в университет действительно высококлассных академических студентов. <…> Одна из проблем пандемии заключалась в том, что была затронута платежеспособность опекунов. Для студентов, не имеющих права на получение гранта за академические достижения, льготные цены делают поступление в университет более доступным», — сообщил Седвин Фернандес, проректор Мидлсекского университета Дубая.
В целом же подобному тренду следует все большее количество эмиратских вузов: льготы касаются как граждан ОАЭ, так и иностранцев.
«Мы должны помнить о финансовом бремени, с которым сталкиваются родители, и помогать им как можно больше. Эти скидки предназначены для первого года обучения, но студенты, получившие хороший GPA (средний балл), смогут сохранить эти преимущества на протяжении всего курса», — сказал Карим Сегир, ректор Аджманского университета.
Зачастую снижается стоимость не только обучения, но и проживания в общежитиях. Кроме того, были убраны сборы за просмотр заявок на поступление.
Малое пожалеешь — большое потеряешь
Очевидно, усилия Эмиратов по поддержке малоимущих студентов обусловлены не столько гуманистическими соображениями, сколько прагматизмом. Государство зависит от притока кадров из-за рубежа: из его 10-миллионного населения лишь немногим более миллиона составляют граждане ОАЭ. Сокращение потока талантливых специалистов и абитуриентов потенциально грозит усугублением кадровой проблемы, и Абу-Даби превентивно борется с этим.
“We have to be aware of the financial burden parents are facing and help them as much as possible.”— The National (@TheNationalNews) April 7, 2021
Universities in UAE cut fees by up to 50 per cent to attract student influx https://t.co/XMGcC3jqOG
Несмотря на это, эмиратская система образования остается несколько дискриминационной. Иммигранты, от которых зависит благосостояние страны, вынуждены платить за обучение своих детей на всех этапах, начиная с детского сада. Следует упомянуть, что средняя зарплата в ОАЭ в 2020 году составила около 4,5 тысячи долларов в месяц, и затраты на образование даже одного ребенка представляют существенную нагрузку на семейный бюджет.