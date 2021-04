Крайние меры: почему вузы в ОАЭ массово снижают стоимость обучения

Высшие учебные заведения в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) снижают стоимость обучения в связи с пандемией COVID-19. Политика университетов направлена на удержание преуспевающих студентов и привлечение абитуриентов с хорошим потенциалом в период общей финансовой нестабильности.

Сколько стоит образование в Эмиратах, как высоко оно ценится в мире и какие стипендии получают студенты — во всем этом разбиралась Международная редакция Федерального агентства новостей.

Система образования в ОАЭ состоит из нескольких ступеней, первая из которых представлена детскими садами. Это учебные центры на базе школ, ориентированные на подготовку детей к последующей 12-летней программе обучения.

Детей отдают в детские сады в возрасте 4 лет. В течение двух последующих лет они обучаются чтению, письму и счету, а также развиваются физически. Стоимость одного года начинается от десяти тысяч долларов, однако дошкольное образование не является обязательным.

После этого, с 6 до 12 лет, ученики пребывают в начальной школе. Для поступления детям необходимо пройти тесты на базовые знания, в том числе и по английскому языку. На этом уровне вводятся общеобразовательные предметы, а гендерный состав классов остается смешанным до конца шестого класса.

После этого до 15 лет подростки проходят программу подготовительной школы. Предметы могут варьироваться в зависимости от профиля заведения, однако обязательным является арабский язык.

Следующие три года отведены для средней школы. Здесь происходит начальная довузовская подготовка, а в завершение сдаются экзамены по основным и профильным дисциплинам. После этого ученики получают аттестат.

Среднее общее образование в ОАЭ является обязательным для граждан. Государственные школы предоставляют бесплатное обучение, однако существует возможность выбора частных учебных заведений. Качество программ в них в среднем более высокое, при этом нередко в педагогический коллектив этих школ входят иностранные преподаватели. Стоимость года обучения схожа с уровнем дошкольного образования; обучение для не-граждан всегда платно.

Примечательно, что в подавляющем большинстве школ есть футбольные поля и бассейны, а также мини-огороды для детсадовцев. Первым учебным днем является воскресенье, а последним — четверг, так как пятница — выходной у мусульман. При этом школьная форма, учебники и проезд на автобусе оплачиваются родителями отдельно. Питание также не предусмотрено — ученики приносят пищу из дома.

Необязательной следующей ступенью является шестилетняя техническая школа. На базе среднего образования ученики получают рабочую специальность в колледжах, сельскохозяйственных и коммерческих школах, в педагогических институтах.

В ОАЭ присутствуют несколько государственных вузов и более сотни частных. В их число входят филиалы «именитых» зарубежных университетов, преимущественно западных.

После окончания школы заявку на поступление в высшее учебное заведение подают свыше 95% девушек и около 80% юношей. Зачисление проводится на основе школьных оценок за последние три года и результатов международного теста на знание английского (TOEFL/IELTS). В случае поступления на платное отделение запрашивается справка о доходах абитуриента или его родителей. За рассмотрение заявления вузы взимают плату в размере примерно 100 долларов.

Государственные университеты принимают на обучение исключительно граждан Эмиратов, у которых, к тому же, есть возможность поступить на бюджетное отделение. Однако подавляющее большинство студентов, включая всех приезжих, обучается на коммерческой основе. Ежегодная плата колеблется в пределах 10-20 тысяч долларов.

Система высшего образования полностью соответствует международной системе стандартизации: учебные программы выстроены по британскому, американскому, немецкому, голландскому и иным образцам. Ввиду этого дипломы ОАЭ имеют высокий показатель аккредитации.

Обучение производится преимущественно на английском языке, и лишь на специализированных курсах применяется арабский. Предметы выбираются студентами самостоятельно, в том числе и обязательные (из определенного перечня). Бакалавриат длится 3-4 года, магистратура — 1-2 года. В некоторых вузах обучение происходит круглогодично, без перерывов (за счет чего и экономится один календарный год).

Стипендии предоставляются за хорошую академическую успеваемость, причем «платники» получают ее в виде скидки на обучение. Размер пособия колеблется от вуза к вузу и зависит от множества параметров, в отдельных случаях покрывая до половины стоимости курса. Однако средняя ежемесячная стипендия за хорошую успеваемость составляет 400-600 долларов, что, как правило, не покрывает даже расходы на проживание. Подработка допускается, но не более восьми часов в неделю.

В 2020 году в вузах ОАЭ обучались более 138 тысяч студентов, из которых 35 тысяч составили иностранцы. Национальный состав чрезвычайно пестрый — через университеты арабской страны проходят представители более чем 100 народностей.

Во многом популярность эмиратских университетов связана с тем фактом, что почти 90% наличного населения страны — иностранцы. Государству просто выгодно создавать условия для того, чтобы и приезжие, и собственные граждане имели возможность получить европейское образование без выезда за рубеж. Кроме того, в ОАЭ сохраняется большая потребность в квалифицированных кадрах, поэтому выпускники имеют большой шанс трудоустроиться на высокие зарплаты.

Распространение коронавируса и введение сопутствующих ограничений привели к утяжелению экономического положения во всем мире. Родители и опекуны тысяч студентов оказались в непростой финансовой ситуации, что может поставить под угрозу дальнейшее обучение. В ОАЭ осознают эти риски, поэтому направляют усилия на поддержку наиболее талантливых учащихся из тех, кто находится в подобных обстоятельствах.

Так, например, в начале апреля филиал Мидлсекского университета в Дубае объявил о скидке 15% на обучение для всех, кто окончил среднюю школу в пределах Эмиратов. При этом для абитуриентов с выдающимися результатами предусмотрена скидка в 50% на весь учебный период. Таким образом, вместо 15 тысяч долларов им предстоит заплатить лишь 7,5 тысячи.

В целом же подобному тренду следует все большее количество эмиратских вузов: льготы касаются как граждан ОАЭ, так и иностранцев.

Зачастую снижается стоимость не только обучения, но и проживания в общежитиях. Кроме того, были убраны сборы за просмотр заявок на поступление.

Очевидно, усилия Эмиратов по поддержке малоимущих студентов обусловлены не столько гуманистическими соображениями, сколько прагматизмом. Государство зависит от притока кадров из-за рубежа: из его 10-миллионного населения лишь немногим более миллиона составляют граждане ОАЭ. Сокращение потока талантливых специалистов и абитуриентов потенциально грозит усугублением кадровой проблемы, и Абу-Даби превентивно борется с этим.

“We have to be aware of the financial burden parents are facing and help them as much as possible.”



Universities in UAE cut fees by up to 50 per cent to attract student influx https://t.co/XMGcC3jqOG