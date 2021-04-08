Похудевший на 40 килограммов Шура признался, что не может есть

Москва, 8 апреля. Известный певец Шура (настоящее имя Александр Медведев), похудевший почти на 40 килограммов за последние десять месяцев, признался, что не может нормально питаться.

В последнее время исполнитель хита «Холодная луна», который раньше был довольно упитанным, выглядит истощенным. Поклонники артиста даже заподозрили, что у него есть какая-то тяжелая болезнь, из-за которой он стремительно теряет вес.

Проблемы со здоровьем у Шуры действительно есть, но связаны они совсем не с тем, о чем думают фанаты. Из-за ошибки стоматолога певец лишился вставных зубов, а с ними потерял возможность употреблять твердую пищу. Рацион исполнителя теперь состоит из детского питания и йогуртов.

«Я хожу уже год без зубов. Я не могу ничего кушать», — пожаловался Медведев.

Отсутствие зубов является своеобразной визитной карточкой Шуры с девяностых годов. Исполнитель, прославившийся шепелявостью, лишился резцов еще в детстве. Однако вскоре певец станет обладателем роскошной улыбки.

«В этот день будет праздник. Я пойду в ресторан и закажу вот такой себе мяса кусок. Я так мяса хочу, уже не могу», — рассказал Шура в программе Пятого канала «Светская хроника».

Поклонники Александра Медведева ранее отмечали, что он буквально «тает на глазах». Фанаты призвали певца остановиться и перестать сбрасывать вес.