Залежи нефти спровоцировали новый конфликт между Коморскими островами и Францией

Морони, 8 апреля. СМИ опубликовали официальное письмо Министерства иностранных дел Франции от 2014 года в адрес властей Коморских островов, которое пролило свет на очередную причину противостояния двух государств.

Тогда вблизи острова Майотта обнаружили значительные запасы нефти. Обе стороны уверены, что имеют эксклюзивные права на добычу ресурса.

Основу экономики Коморской Республики составляют туризм и рыбная ловля. Нефть могла бы внести существенный вклад в бюджет страны.

Однако в послании от 2014 года глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил послу островного государства, что нефтяные блоки, которые правительство Морони планировало сдать в аренду иностранным добывающим компаниям, принадлежат Парижу.

Коморы занимают три из четырех островов одноименного архипелага, расположенного у восточных берегов Африки. Однако один из них — Майотту — Франция называет собственной заморской территорией.

Против этого существует резолюция ООН, но Париж продолжает уже более полувека контролировать остров. Соответственно, в Елисейском дворце уверены, что и найденные месторождения принадлежат Франции.

Comores : les ressources pétrolières, supposées, au cœur du litige avec la France #lareunionhttps://t.co/idRpF8MoGS — Réunion la 1ère (@reunionla1ere) April 7, 2021

Коморцы, которые считают данную землю оккупированной, выступают против желания Парижа захватить еще и природные ресурсы. В интервью от 2019 года президент африканской страны Азали Ассумани заявил, что Майотта — это Коморы.

Он выразил надежду, что Франция в конце концов признает единство всех четырех островов архипелага, но подчеркнул отсутствие у Морони возможности надавить на Париж в данном вопросе.

Следует отметить, что позицию главы государства разделяют далеко не все коморцы.

Некоторые, пользуясь относительной близостью формально французской территории, пытаются нелегально перебраться на Майотту. Особенно это актуально для беременных женщин, которые надеются таким образом обеспечить будущему ребенку французское гражданство.