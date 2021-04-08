Курский перинатальный центр заплатит курянке 1 млн рублей за смерть ребенка

Курск, 8 апреля. Региональным областным судом рассмотрено дело о смерти ребенка в ОБУЗ «Областной перинатальный центр». Признано обоснованным взыскание моральной компенсации пострадавшей курянке в размере одного миллиона рублей.

Стало известно, что в начале февраля из-за высокой степени перинатального риска ее перевели из Курской городской клинической больницы №4 в «Областной перинатальный центр». Роды у пострадавшей начались 14 февраля.

В пресс-службе Курского областного суда пояснили, что в результате некачественно оказанной медпомощи дочь курянки родилась мертвой. После этого женщина получила сильный эмоциональный удар из-за потери своего ребенка.

Курский областной суд одобрил иск местной жительницы города Суджи Курской области в выплате моральной компенсации в размере одного миллиона рублей.

Ранее ФАН сообщал, что в регионе были выявлены главные проблемы области за март 2021 года. Согласно данным, за этот период куряне чаще всего обращались с вопросами по темам «Дороги», «ЖКХ», «Общественный транспорт», «Благоустройство» и «Здравоохранение».