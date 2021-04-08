США могут спровоцировать эскалацию на Украине, чтобы остановить «Северный поток — 2»

Киев, 8 апреля. Нынешнюю напряженность вокруг границ Украины стоит рассматривать через призму «Северного потока — 2», считает экономист Александр Разуваев.

Украина может потерять до 3 миллиардов долларов в год после открытия российского газопровода. Это значительная сумма для неразвитой экономики российского соседа.

«На 1 апреля, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, газопровод «Северный поток — 2» построен на 95%, осталось проложить около 121 км труб», — цитирует Разуваева ИА REGNUM.

И это было бы безразлично Америке, не будь у Незалежной крупных выплат по внешним долгам. Для США выгоднее, чтобы украинцы обеспечивали транзит российского газа и отдавали им прибыль.

«Всю военно-политическую ситуацию на востоке Украины надо рассматривать исходя из завершения «Северного потока — 2». Донбасс России не особо нужен, а вот «Северный поток — 2» принципиален», — считает эксперт.

У Киева нет рычагов давления на Россию: ни экономически, ни культурно, ни дипломатически РФ не зависит от Украины. Единственный шанс — снова развязать конфликт в Донбассе. Однако и в Киеве, и в Вашингтоне понимают, чем закончится открытое военное столкновение с Россией, заключил Разуваев.