Армия Венесуэлы уничтожила тайные аэродромы наркоторговцев в штате Сулия

Маракайбо, 8 апреля. С начала года отряды Вооруженных сил Венесуэлы обнаружили и уничтожили 13 тайных взлетно-посадочных полос на территории северного штата Сулия. Нелегальные аэродромы были созданы наркоторговцами для перевозки незаконного товара воздушным путем.

Об обнаружении ВПП наркоторговцев объявили в своем пресс-релизе военные из Единой оборонной операционной зоны (ZODI) Сулия. Кроме аэродромов, был найден речной порт на границе с Колумбией.

Наркокартели использовали карантин, введенный во время пандемии, для развития своей транспортной сети — аэродромы, способные принимать легкомоторные самолеты, были оборудованы в удаленных местах в муниципалитетах Кататумбо, Хесус-Мария-Семпрум и Мачикес. Местные жители и при обычном течении жизни не так часто посещали эти места, а во время пандемии жизнь здесь полностью остановилась.

В ходе операции армия обнаружила склады наркотиков, топливо для реактивных самолетов JET-A1. Среди районов, где были обнаружены ВПП, указаны Кампо-Росарио, Рио-Негро, Каса-де-Йерро в Хесус-Мария-Семпрум, а также район Лас-Касас в Мачикесе.

Согласно сообщению Стратегического оперативного командования армии Венесуэлы (CEOFANB), были изъяты 16 200 литров топлива, три единицы тяжелой техники, которая использовалась для подготовки взлетно-посадочных полос, и самосвал, на котором перевозили песок и щебенку. Операция проходила при поддержке Главного управления военной контрразведки Венесуэлы (DGCIM).

Официальные источники сообщают, что за весь 2020 год в Венесуэле были обнаружены и уничтожены 21 тайная взлетно-посадочная полоса, созданная членами наркокартелей, выявлены 79 лабораторий, в которых перерабатывалась кокаиновая паста, и отслежены 43 самолета, на которых перевозились наркотики.

Штат Сулия и ряд других регионов на Карибском побережье Венесуэлы являются крупными перевалочными центрами для наркоторговцев. Кокаин, произведенный в Колумбии, отсюда воздушным и морским путем перевозят в страны Центральной Америки — в первую очередь в регион Грасиас-а-Дьос в Гондурасе. Оттуда кокаин и другой нелегальный товар везут в США.