Британские ученые оценили возможность обрушения льдов Антарктики

Лондон, 8 апреля. Часть ледников Антарктики может отколоться и погрузиться в океан, сообщают ученые. К таким последствиям может привести повышение среднегодовой температуры на четыре градуса.

Британские ученые использовали современные методы моделирования климата. Они обнаружили, что если температура поднимется на четыре градуса по сравнению с прошлым веком, то 30% льдов Антарктики рухнет в океан. Результаты работы опубликованы в издании Geophysical Research Letters.

Летом на поверхности льдов образуется вода, которая накапливается в толще снега и замерзает зимой. В теплые сезоны струи воды промывают трещины и образуют разломы. Этот процесс способен расколоть шельфовый массив ледников. Опасность заключается в том, что шельфовые льды удерживают ледники от свободного дрейфа в океане, что привело бы к повышению уровня моря. Если динамика повышения температуры будет сохраняться, то треть шельфовых льдов исчезнет.

Ранее российский ученый выдвинул теорию о возникновении кратера в Антарктиде. По его мнению, углубление образовалось из-за ледяной эрозии рельефа.