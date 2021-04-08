Наиля Аскер-заде получила награду международного конкурса за фильм о коронавирусе

Москва, 8 апреля. Российская журналиста Наиля Аске-заде удостоилась приза в рамках проведения международного конкурса «Золотая лента 2020» за кинокартину «Опасный вирус-2».

Документальный фильм журналиста телеканала «Россия-1» получил приз международного конкурса «Золотая лента 2020». О победе Аскер-заде написала своем Telegram-канале.

Кинолента одержала победу в номинации «Специальный репортаж», говорится в сообщении. Ее сюжет посвящен борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Президент РФ Владимир Путин наградил главу саратовского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Как сообщалось ранее, он удостоился награды за вклад в борьбу с коронавирусом.