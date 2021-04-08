Украинский политолог прояснил тонкости мовного мата

Киев, 8 апреля. Создатели мовных ругательств не страдали излишней политкорректностью, поскольку некоторые слова прямо желают опасных болезней. Об этом рассказал социолог и журналист Андрей Манчук.

По словам эксперта, некоторые ругательства напрямую желают обидчику инсульта или сифилиса. «Навиженый» или «пришелепкуватий» означают, что у человека есть психические расстройства. Слово «пранцюватий» в переводе на русский язык означает «сифилитик», признался автор в материале для издания «Украина.ру».

Западноукраинский диалектизм «шляк» — нередкое пожелание своим врагам. В русском языке это значит «удар» или «инсульт», пояснил Манчук. Журналист рассказал и о других необычных матах в мове. «Вышкребок» раньше характеризовал младшего ребенка семьи, но теперь используется в качестве оскорбления. Ругательство указывает на неполноценность оппонента, пишет социолог.

Слово «покидьок», которое в русском переводе означает «подонок» и «негодяй», может употребляться как синоним. «Вуддухопелити» и «видгамселити» в грубой форме заменяют русскоязычное «избить», указал журналист. В последние ругательства вкладываются эмоциональные коннотации, резюмировал эксперт.

Аналитики из России в ходе опроса выяснили, какой процент жителей Незалежной общается на русском языке. Исследование показало, что 51% украинцев использует его дома.