Безработица в США растет из-за не восстановленного должным образом рынка труда

Вашингтон, 8 апреля. Безработица в США продолжает расти из-за того, что рынок труда в стране был неустойчиво восстановлен. Сотням тысяч американцев пришлось обращаться за пособиями по безработице. Это происходит, несмотря на вакцинацию и сокращение различных бизнес-ограничений.

Министерство труда США в минувший четверг опубликовало данные по заявкам для получения пособий по безработице за период с 28 марта по 3 апреля. Их число выросло на 16 тысяч и на момент исследования составило 744 тысячи.

При этом опрошенные ранее агентством Bloomberg экономисты спрогнозировали сокращение новых заявок до 680 тысяч.

Ровно год назад безработица среди американцев достигла 14,7%. Очевидно, что такой показатель напрямую связан с пандемией коронавируса. И такой результат признан худшим со времен Великой депрессии в 1930-х годах. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на Министерство труда США.



Для сравнения: в феврале 2020 года уровень американской безработицы составлял лишь 3,5%.



Март и апрель прошлого года в Соединенных Штатах Америки были ознаменованы тем, что власти страны попытались заморозить экономику. Целью такого действия стала минимизация последствий распространения инфекции, но вариант привел к массовым сокращениям.

На тот момент действующий американский президент Дональд Трамп при этом надеялся, что американская экономика сможет справиться.

«Эти рабочие места вернутся, и они сделают это очень быстро. И следующий год будет для нас феноменальным», — говорил он в интервью Fox News.

The Washington Post писали, что американский гостиничный сектор потерял примерно 7,7 млн рабочих мест, сектор розничной торговли — 2,1 млн, производство — 1,3 млн. Также на 1,4 млн сократилось количество рабочих мест в сфере здравоохранения, и людям пришлось в условиях кризиса откладывать обращения за медицинской помощью.



Ранее сообщалось, как восстановление экономики США может ослабить доллар.

