Сын Рудковской и Плющенко выполнил вертикальный шпагат во время тренировки

Москва, 8 апреля. Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко не перестает восхищать своими талантами на льду. Недавно в Instagram появился пост с тренировки Гном Гномыча.

Во время тренировки восьмилетний Александр Плющенко продемонстрировал вертикальный шпагат. Во время проката на одной ноге сын олимпийского чемпиона даже не дрогнул. Запись с занятий сына опубликовала звездная мама Рудковская.

«Ну как они это делают???» — эмоционально поинтересовалась продюсер.

Физические способности ребенка искренне восхитили его поклонников. Фолловеры недоумевают, как в таком возрасте мальчик способен выполнять сложные элементы. Многие в очередной раз убедились в тренерском таланте олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

«Гномыч просто молодчина. В будущем превзойдет папу»; «Сразу видна рука мастера Плющенко, одного из лучших тренеров в стране, а то и в мире!»; «Как такое вообще возможно? Яночка, вы воспитали очень одаренного ребенка», — с восторгом отметили пользователи Instagram.

Кроме спортивных достижений, Плющенко-младший принимает участие в светских мероприятиях. Недавно на его странице в соцсети появилась фотография, на которой он позирует в черном смокинге. Вместе с ним на снимке запечатлен сын экс-футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской.