Экономист оценила, что дадут женщинам новые разрешенные профессии

Министерство труда и социальной защиты РФ планирует разрешить женщинам работать авиамеханиками и инженерами, которые занимаются техобслуживанием самолетов и вертолетов. Это еще один шаг к сокращению списка запрещенных для россиянок профессий, который, напомним, содержит целую сотню позиций.

О том, принесет ли инициатива практическую пользу женщинам, ФАН поговорил с Анной Юрко, доцентом Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ.

По ее мнению, тенденция снятия профессиональных ограничений для женщин, безусловно, положительна. Но относительно влияния на гендерный разрыв в стране это крайне маленький шаг, хоть и в нужном направлении. Напомним, что в 2019 году показатель гендерного разрыва в России составлял 29,4%.

«Патерналистский подход и попытка защитить женщин от «вредных» профессий достаточно унизительны. Женщина может сама решить, насколько опасна для ее здоровья работа, насколько она совпадает с ее образом жизни, целями и желаниями. Естественно, когда кто-то решает за людей, как им лучше или хуже, в корне неправильно. Так что шаг хороший, да», — рассуждает эксперт.

Анна Юрко отмечает, что доступ к закрытым прежде профессиям предоставит женщинам и большие возможности для заработка и финансовой стабильности. По подсчетам Института экономики РАН, российские женщины в среднем получают на 27% меньше мужчин. При этом не будем забывать, что колоссальная доля бесплатного труда — заботы о родственниках, ведение быта — ложится на плечи женщин.

Одно дело, когда разрешение реализовать себя в мужской профессии закреплено законодательно. Другой вопрос — будет ли реальный приток кадров на рынке труда? Не тот ли это случай, когда легитимность не помешает работодателю воротить нос?

«Очень возможно, что такое произойдет. Женщине для того, чтобы пробиться в эти профессии, на первых порах будет очень тяжело. И преодолевать нужно будет не формальные запреты, а общественные предрассудки и гендерные стереотипы от разных работодателей», — говорит Анна Юрко.

Один из свежих и показательных примеров такого отношения — ситуация с первой в Египте женщиной-капитаном Марвой Эль-Селехдар. После громкой блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given в соцсетях разошлись слухи о ее причастности к инциденту. При этом женщины даже физически там не было, ведь она служит первым помощником на другом судне.

Очевидно, что в проблеме открытости профессий к женщинам законодательный шаг — лишь первый. И пройдут годы, прежде чем прописанное на бумаге станет действительностью.

«По крайне мере, государство покажет свое отношение к этой проблеме и уберет препоны со стороны закона на пути, что уже хорошо. Будем надеяться, что люди, общество тоже сдвинутся в этом направлении», — заключает экономист.

Ранее ФАН делился списком влиятельных российских женщин, добившихся успеха в бизнесе.