РФПИ попросил правительство Словакии вернуть партию вакцины «Спутник V»

Москва, 8 апреля. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к властям Словакии с просьбой вернуть партию вакцины «Спутник V» из-за нарушения существующего контракта.

Соответствующее сообщение появилось на официальной странице российской вакцины в социальной сети Twitter. Запрос на возврат препарата направили в связи с многочисленными нарушениями заключенного соглашения, в число которых вошла проведенная словацким регулятором проверка вакцины.

По словам разработчиков «Спутника V», испытания препарата проходили в лаборатории, которая не входит в сеть официальных лабораторий ЕС по контролю за лекарствами. Возвращенную партию планируют направить для использования в других странах.

«Спутник V» тем временем в течение ближайших дней могут разрешить к применению в Бразилии. Препарат планируют зарегистрировать для экстренного использования.