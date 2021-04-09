Жители ЦАР рассказали о возвращении мирной жизни после избавления от боевиков

Банги, 9 апреля. Правительство ЦАР занимается восстановлением мирной жизни на освобожденных от боевиков территориях. Показателен в этом плане пример города Бука на севере страны.

Для обеспечения безопасности в населенном пункте налажено патрулирование силами армии и жандармерии. Благодаря спокойной обстановке увереннее начали чувствовать себя представители местной администрации и бизнеса. В городе активно развивается коммерческая деятельность.

«Люди свободно передвигаются, чего не было прежде. Обитатели города Бука вернулись к будничным делами», — сообщил один из источников радиостанции RJDH.

Другой информатор из числа сотрудников жандармерии уточнил, что в населенном пункте вновь заработали медучреждения, врачи оказывают помощь гражданам. Житель города Осе Ясимба рассказал в интервью радиостанции, что главной проблемой на данный момент являются трудности с восстановлением сельского хозяйства.

«Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» сожгли запасы продовольствия и семян, а также похитили сельскохозяйственные инструменты перед бегством из города», — пояснил мужчина и обратился к правительству с просьбой предоставить городу дополнительные семена.

За последние несколько месяцев ситуация в ЦАР серьезно изменилась. Правительственные войска взяли под контроль территорию республики. Лишь в некоторых местах остались отдельные преступные элементы, но силовики в скором времени нейтрализуют их, уточнил ранее советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров.

В освобожденных от боевиков районах восстанавливается торговля, в дома возвращаются беженцы, в стране беспрепятственно проводят культурные и спортивные мероприятия. На прошлых выходных в ЦАР состоялось масштабное празднование Пасхи.