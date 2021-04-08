Трейдеры лишились миллиарда долларов из-за падения курсов криптовалют

Москва, 8 апреля. Принудительные ликвидации позиций на криптобиржах произошли на фоне снижения курса биткоина, Ethereum и токена XRP в среду.

Из-за снижения курса биткоина были ликвидированы позиции на 613 млн долларов. Днем 7 апреля цена биткоина падала до 55,6 тысячи долларов, подешевев за сутки на 3%.

На втором месте по объему закрытых позиций находится токен XRP. Из-за пятипроцентного снижения его котировок в ходе торгов накануне были принудительно закрыты сделки на 310 млн долларов. Трейдеры, торговавшие Ethereum, лишились 283 млн долларов. Обновив исторический максимум стоимости выше 2,1 тысячи долларов, альткоин подешевел более чем на 5%, пишет РБК.

Аналитики полагают, что объявленные президентом США Джо Байденом новые меры стимулирования экономики на сумму от 2 трлн до 4 трлн долларов положительно отразятся на рынке криптовалют.