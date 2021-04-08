«Небесная канцелярия» спасет жителей Крыма от водной блокады Украины

Симферополь, 8 апреля. Крымские синоптики анонсировали ответ «небесной канцелярии» на водную блокаду полуострова Украиной. В регионе ожидается выпадение большого количества осадков.

По информации метеорологов, на регион наступает холодный атмосферный фронт, который принесет с собой осадки в виде дождя и мокрого снега. Они ожидаются в центральном, южном и восточном районах полуострова. МЧС Крыма в связи с погодными условиями объявило штормовое предупреждение.

Стоит отметить, что подобные прихоти «небесной канцелярии» играют на руку полуострову. С 2014 года регион испытывает проблемы из-за нехватки воды после одностороннего решения официального Киева о перекрытии Северо-Крымского канала.

За прошедшие семь лет власти проделали колоссальную работу по обеспечению полуострова пресной водой. Однако последствия блокады Украины все еще дают о себе знать. В 2021 году на помощь Крыму приходит сама природа, чтобы спасти его от дефицита водного ресурса.

Как отмечают пользователи соцсетей, за минувшую зиму и первый месяц весны в Крыму выпало такое количество осадков, что у полуострова отпала необходимость в опреснительных установках. Имеющейся в регионе воды хватит даже на продажу, считают жители республики.

Ранее американские аналитики предложили необычный способ для водоснабжения Крымского полуострова.