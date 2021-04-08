Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

«Небесная канцелярия» спасет жителей Крыма от водной блокады Украины

359

«Небесная канцелярия» спасет жителей Крыма от водной блокады Украины

Симферополь, 8 апреля. Крымские синоптики анонсировали ответ «небесной канцелярии» на водную блокаду полуострова Украиной. В регионе ожидается выпадение большого количества осадков.

По информации метеорологов, на регион наступает холодный атмосферный фронт, который принесет с собой осадки в виде дождя и мокрого снега. Они ожидаются в центральном, южном и восточном районах полуострова. МЧС Крыма в связи с погодными условиями объявило штормовое предупреждение.

Стоит отметить, что подобные прихоти «небесной канцелярии» играют на руку полуострову. С 2014 года регион испытывает проблемы из-за нехватки воды после одностороннего решения официального Киева о перекрытии Северо-Крымского канала.

«Небесная канцелярия» спасет жителей Крыма от водной блокады Украины

За прошедшие семь лет власти проделали колоссальную работу по обеспечению полуострова пресной водой. Однако последствия блокады Украины все еще дают о себе знать. В 2021 году на помощь Крыму приходит сама природа, чтобы спасти его от дефицита водного ресурса.

Как отмечают пользователи соцсетей, за минувшую зиму и первый месяц весны в Крыму выпало такое количество осадков, что у полуострова отпала необходимость в опреснительных установках. Имеющейся в регионе воды хватит даже на продажу, считают жители республики.

Ранее американские аналитики предложили необычный способ для водоснабжения Крымского полуострова.

Новости партнеров