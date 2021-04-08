Юрий Фирсов возвращает долги за Валентину Легкоступову

Адвокат Юрия Фирсова, вдовца Валентины Легкоступовой, Евгений Бобков заявил в беседе с ФАН, что его доверитель единолично оплачивает кредитные долги певицы. На данный момент эта сумма составляет порядка четырех миллионов рублей. По рассказам знакомых певицы, в конце жизни она набрала много кредитов, так как ей не хватало денег.

«Дети не хотят возвращать долги Легкоступовой. Их порядка четырех миллионов. Все оплачивает Фирсов. К сожалению, закон не позволяет признать их недостойными наследниками», — говорит Евгений Бобков.

В наследство Валентина Легкоступова оставила квартиру в Москве, из-за которой сейчас так много споров, и загородный дом. Квартира на Большом Каретном переулке, где жила Легкоступова в последнее время, не принадлежит ей. В кредит она брала машину. Кроме того, по словам знакомых певицы, хотела сделать пластическую операцию. Денег в последние годы жизни она практически не зарабатывала. Жила на те, что остались от продажи двухэтажной виллы на Канарах.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что квартиру Валентины Легкоступовой пытались взломать. Ее последний супруг заявил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестных людей, пытавшихся открыть дверь.