Баранец: межфлотский переход Каспийской флотилии не связан с ситуацией в Донбассе

Называть внутренние перемещения российских войск и флотов подготовкой к войне в Донбассе могут только профессиональные провокаторы на службе у СБУ. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее пресс-служба Южного военного округа предоставила СМИ информацию о том, что более десяти судов и катеров Каспийской флотилии совершили межфлотский переход из Каспийского в Черное море в рамках сдачи проверки за зимний период обучения.

«Перед выходом из пункта базирования в Махачкале экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море», — сообщает в своем официальном заявлении пресс-служба ЮФО.

Баранец отметил, что в настоящее время любые передвижения российских войск могут восприниматься «нашими недругами» как провокационный акт.

«Мы никому и ничем не угрожаем, — подчеркнул он. — На своей родной земле мы вольны сколько угодно маневрировать своими военными частями, проводить стрельбы, полеты и отпускать на морские задания свои корабли. Ничего в этом противоестественного нет».

По словам военного обозревателя «Комсомольской правды», переход флотилии из Каспийского моря в Черное может быть связан с отработкой еще одной задачи, которую вполне возможно придется решать российским войскам.

«Есть такая стратегическая группировка «Юг», в которую входят не только войска Южного военного округа, но и Черного и Каспийского морей, — напомнил эксперт. — Так что все учения они проводят совместно! И поэтому, как бы наши злопыхатели ни кричали, что, мол «Россия готовится к войне», — на самом деле ничего подобного не происходит: РФ просто тренирует свою армию. Войска всегда должны быть в хорошей боевой форме!»

Собеседник ФАН подчеркнул, что Российская Федерация всего лишь проводит весеннюю проверку своих Вооруженных сил.