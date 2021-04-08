Главы Цифровой трансформации представили проекты на основе искусственного интеллекта

Руководители Цифровой трансформации прошли свой первый важный рубеж: в РАНХиГС состоялись защита проектов и вручение дипломов выпускникам программы в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», сообщили ФАН в АНО «Национальные приоритеты».

Речь идет о федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики». Первые слушатели программы — представители высшего руководства федеральных министерств и ведомств: МЧС, Минспорта, Росстата, Рослесхоза, Роспатента, Росприроднадзора и других.

Всего курс окончили пятьдесят цифровых студентов, так называемый «цифровой спецназ». Они разработали 14 отраслевых и межведомственных проектов по цифровой трансформации на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Работы оценивала авторитетная экспертная комиссия, в которую вошли заместители председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Виктория Абрамченко, а также глава Минцифры России Максут Шадаев.

Напомним, что с прошлого года в федеральных и региональных органах власти введена должность руководителя цифровой трансформации (РЦТ или CDTO). Это заместители министров, руководителей ведомств, губернаторов, которые прошли жесткий отбор и обучение. Их личной ответственностью является не просто внедрение цифровых технологий в деятельность органов власти, но и трансформация бизнес-процессов, принципов и моделей управления.

Искусственный интеллект в здравоохранении

Замминистра здравоохранения Павел Пугачев на защите представил программу по внедрению технологий искусственного интеллекта в медицинской отрасли. Он предложил использовать различные ИИ-сервисы. Например, речевое заполнение медицинских документов и «предсказательную» диагностику для раннего выявления онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Применение ИИ способно сократить сроки лечения и количество госпитализаций, а также повысить качество медпроцедур. А для пациентов с COVID-19 было предложено создать удаленный мониторинг состояния здоровья с вызовом при необходимости скорой помощи. Это позволит сократить число летальных исходов.

Чтобы четко скоординировать работу всех этих инструментов, была представлена отраслевая платформа, которая поможет в сборе данных, подготовке кадров, а также правовом регулировании.

Искусственный интеллект и прогнозирование опасных ситуаций

Замглавы МЧС Виктор Ничипорчук на основе анализа текущей работы ведомства предложил обновить методики, которые используются для улучшения точности прогнозов при автоматических расчетах. Проект предполагает использование искусственного интеллекта и создание дата-сетов, которые сделают хранение данных более удобным. Для этого в министерстве создадут центр компетенций по ИИ и единое место хранения для файловых систем.

Также в вузах и других учебных заведениях МЧС будут запущены образовательные программы по созданию и использованию искусственного интеллекта.

По итогам реализации проекта все специалисты по данным и сотрудники, которые отвечают за ликвидацию опасных ситуаций, будут работать в едином пространстве данных и инструментов, а для прогнозирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций будут использоваться технологии ИИ и машинного обучения.

Искусственный интеллект поможет в расследованиях

Министерство внутренних дел РФ уже активно использует технологии искусственного интеллекта. Например, в идентификации и оперативном поиске человека по фотоизображению или в городской системе видеонаблюдения.

Новый проект, который представил сотрудник отделения неотложного информационного реагирования Алексей Шапкин, будет способствовать выявлению признаков серийных преступлений и определению индивидуальных анатомических признаков человека, полученных с помощью биологического материала с мест совершения преступлений.

Это позволит повысить уровень комфорта и безопасности среды для жизни граждан страны и обеспечит качественную, современную и комплексную обработку данных.

Искусственный интеллект в страховании

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова в своем проекте предложила использовать искусственный интеллект для автоматизации регулярных рутинных процедур. Для застрахованных лиц предлагается внедрить «цифрового агента», который сможет обеспечить базовое информационное сопровождение.

Например, он напомнит о предстоящем визите к врачу или проконсультирует по типовым вопросам ОМС. Сотрудникам ФОМС цифровой агент поможет с углубленным анализом страховых случаев и проведением независимой и объективной экспертизы.

А для медицинских работников агент обеспечит автоматическое формирование счетов на оплату медицинской помощи и контроль рабочей документации.

Искусственный интеллект в транспортной сфере

Замдиректора департамента программ развития Минтранса Евгений Ткаченко в своем проекте предложил при помощи ИИ обрабатывать биометрические данные россиян в общественном транспорте. Этот проект позволит уменьшить время пассажиров на оплату проезда и сократить расходы на контролеров.

Также Ткаченко предложил обеспечить идентификацию транспортных средств в пунктах пропуска через государственную границу, чтобы сделать его пересечение для автомобилистов максимально быстрым, а также ограничить выезд за рубеж машин с долгами по штрафам за нарушение правил дорожного движения.

Еще один проект Минтранса России предполагает формирование цифровой транспортно-логической среды, так как сейчас выбор оптимального маршрута грузовых перевозок ограничен, и отсутствуют механизмы взаимодействия с логистическими платформами зарубежных стран.

Для реализации инициативы планируется создать специальную цифровую платформу, которая позволит скоординировать транспортные потоки. Она повысит точность прогнозирования сроков перевозки груза, а также снизит затраты на транспортно-логистические операции.

Искусственный интеллект в спорте

Реализация платформы «Приз» Минспорта России сформирует более прозрачную систему присвоения спортивных званий и разрядов, регистрации спортивных достижений и планирования официальных спортивных мероприятий.

Сервис присвоения спортивных разрядов и званий станет частью единой цифровой платформы «Физическая культура и спорт» данного ведомства, создаваемой в соответствии с поручением президента РФ. Система обеспечит удобство и прозрачность ключевых для спортивной сферы процессов.

«В России около 1,5 миллионов спортсменов-разрядников, — пояснил замглавы Минспорта России Андрей Сельский. — Примерно 300 тысяч разрядов и званий присваивается ежегодно на всех уровнях и почти 15 тысяч — на федеральном уровне. Спортивные звания — неотъемлемый элемент спорта высших достижений».

По словам одного из руководителей ведомства, сейчас лишь часть регионов страны автоматизирует процесс их присвоения, большинство же работает по-прежнему в «бумажном» формате: от учета протоколов соревнований до приказов о присвоении званий.

«С запуском платформы мы значительно снизим трудозатраты сотрудников спортивных организаций и органов власти, — уверен Сельский. — Процесс многократно ускорится: в среднем до одной недели на присвоение звания. Сейчас ожидание может длиться год и более…»

Напомним, что по поручению президента страны Владимира Путина до 1 июля 2021 года должны быть разработаны стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

Ранее в Автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты» сообщили о том, что в российских регионах уже началась подготовка к следующему учебному году.