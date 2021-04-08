Крупный пожар охватил лагерь беженцев в йеменской Ходейде

Сана, 8 апреля. Крупный пожар произошел в лагере для беженцев и перемещенных лиц Ан-Нухайль, расположенном в муниципалитете Аль-Хауха, в южной части провинции Ходейда. По словам очевидцев, по неустановленной причине загорелись несколько соломенных лачуг, после чего огонь распространился по территории лагеря. В ходе пожара часть жилищ была уничтожена, информация о человеческих жертвах отсутствует. Как отмечает издание Yemen Monitor, лагерь находится на территории, подконтрольной вооруженным формированиям сына бывшего президента Йемена Тарека Салеха, которые поддерживаются Арабскими Эмиратами.

Международные организации неоднократно отмечали огромные масштабы гуманитарной катастрофы в Йемене. С начала гражданской войны миллионы людей были вынуждены покинуть свои жилища, более 90% граждан страны остро нуждаются в гуманитарной помощи.