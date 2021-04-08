В ходе протестов в Бенине есть убитые и раненные

Порто-Ново, 8 апреля. Правоохранительные органы Бенина застрелили одного человека и ранили ещё шестерых в городе Саве в ходе протестной акции против переизбрания действующего президента Патриса Талона на второй срок, сообщает издание Africa News.

Накануне выборов, назначенных на 11 апреля, Бенин охватила волна демонстраций против нынешнего президента Талона, который намерен переизбраться на второй срок. Протестующие обвиняют президента в репрессиях против своих политических конкурентов, многие из которых были арестованы или вынуждены покинуть страну. Местные политологи сомневаются в прозрачности грядущих выборов, которые правительство позиционирует как демократические.